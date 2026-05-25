Haberler

Çorum FK'da Süper Lig coşkusu: Tarihi zaferin ardından takım kafilesine görkemli karşılama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Takım, kente dönüşünde taraftarlar tarafından meşaleler ve tezahüratlarla coşkuyla karşılandı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konya'da oynanan play-off finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum FK kafilesi, dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı-siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Sungurlu'da başlayan kutlamalar, Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum FK tesisleri önünde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sallayarak karşılık verdi. Şehirde tarihi başarının sevinci gün boyunca sürdü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi

CHP'de yeni dönemin başlangıcının en çarpıcı fotoğrafı
Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu

Oteli saran koku, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Tam 6 gün...
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango

Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Rakam öyle böyle değil

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Süper Lig'i kasıp kavururlar