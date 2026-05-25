Çorum FK'da Süper Lig coşkusu: Tarihi zaferin ardından takım kafilesine görkemli karşılama

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kente dönüşünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Konya'da oynanan play-off finalinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, tarihi bir başarıya imza attı. Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Çorum FK kafilesi, dönüş yolunda ilk olarak Sungurlu ilçesinde taraftarlarla buluştu. Takım otobüsünü Türk bayrakları ve kırmızı-siyahlı flamalarla karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Sungurlu'da başlayan kutlamalar, Çorum kent merkezinde de devam etti. Çorum FK tesisleri önünde toplanan taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla takıma destek verdi. Futbolcular da taraftarların coşkusuna otobüsten el sallayarak karşılık verdi. Şehirde tarihi başarının sevinci gün boyunca sürdü. - ÇORUM

