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Çorum FK, Eyüpspor'la ilk iç saha sınavında

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Trendyol Süper Lig 4. haftasında Arca Çorum FK, yarın saat 17.00'de Çorum Şehir Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde ilk kez oynayacak Çorum FK, sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın evinde Eyüpspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Davut Dakul Çelik yönetecek.

Saha kapatma cezası nedeniyle ligin 2. haftasında evinde yaptığı Kasımpaşa maçına taraftarından yoksun çıkan Çorum FK, Eyüpspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de ilk kez kendi taraftarının önüne oynayacak.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de ilk maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, 2. hafta sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 ve üçüncü hafta deplasmanda Beşiktaş'a 6-2 yenilen Çorum FK, Eyüpspor maçını kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor.

Kaynak: AA
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