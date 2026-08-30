Çorum FK, Beşiktaş'a Konuk Oluyor
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Arca Çorum FK, yarın saat 21.30'da Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği maçta Çorum'da cezalı Kyziridis yok. Ligde Kasımpaşa'ya yenilen kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'tan puan almayı hedefliyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Alexandros Kyziridis, forma giyemeyecek.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan, ikinci haftada konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çorum FK, Beşiktaş'tan puan alarak taraftarını mutlu etmek istiyor.