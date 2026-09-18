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Çorum FK, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u konuk edecek

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

Kaynak: AA
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