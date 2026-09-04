Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Serdar Gürler ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Gürler ile kulüp arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Serdar Gürler'e kulüp forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde edilen Trendyol 1. Lig şampiyonluğuna sağladığı katkılar için için teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı