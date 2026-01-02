Çorum FK, Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi. - ÇORUM