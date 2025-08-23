Çorum FK, Sarıyer'i 2-1 Mağlup Etti
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Çorum FK, evinde Sarıyer'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İlk yarıda Pedrinho'nun golüyle öne geçen Çorum FK, son dakikada kazandığı penaltı ile skoru belirledi.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Mehmet Sıraç Akpınar, Eyüp Özer
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Üzeyir Ergün (Dk. 87 Ozan Sol), Joseph Larweh Attamah, Arda Hilmi Şengül, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan (Dk. 86 Kenan Fakılı), Braian Samudio, Yusuf Erdoğan (Dk. 76 Eren Karadağ), Pedrinho (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Atakan Cangöz), Emeka Eze
SARIYER: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Yılmaz, Metehan Mert, Papy Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 68 Ömer Bayram), Hamidou Traore (Dk. 68 Muhammed Mert), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 81 Mehmet Ali Büyüksayar), Axel Urie (Dk. 82 Berkay Aydoğmuş), Malaly Dembele, Julien Anziani, Khouma Babacar (Dk. 43 Adrien Regattin)
GOLLER: Dk. 24 Pedrinho, Dk. 90+8 Emeka Friday Eze (P) (Çorum FK) - DK. 82 Dembele ( Sarıyer )
SARI KARTLAR: Erkan Kaş, Pedrinho, Hüseyin Akınay, Atakan Cangöz (Çorum FK), Hamidou Traore, Adrien Regattin, Mehmet Ali Büyüksayar ( Sarıyer )
24'üncü dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci Alperen'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Pedrinho meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
82'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Dembele'nin şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
90+8'inci dakikada Mehmet Ali'in Samudio'yu düşürmesiyle Çorum FK'nın kazandığı penaltıyı kullanan Eze, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Çorum FK'nın 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.