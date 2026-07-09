Çorum FK, Samudio, Eze ve Attamah ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.