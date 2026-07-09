Çorum FK, Samudio, Eze ve Attamah ile yollarını ayırdı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Paraguaylı santrafor Braian Samudio, Nijeryalı santrafor Emeka Friday Eze ve Ganalı stoper Joseph Attamah ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Braian Samudio, Emeka Friday Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Paraguaylı santrafor Samudio, Nijeryalı santrafor Eze ve Ganalı stoper Attamah ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileklerine yer verildi.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan