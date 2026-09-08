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Çorum FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Çorum FK, 6 Eylül Pazar günü Eyüpspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından dünü izinli geçirdi. Kırmızılı-siyahlı ekip, 12 Eylül Samsunspor deplasmanında oynayacağı 5'inci hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular Eyüpspor maçında aldıkları sürelere göre iki gruba ayrıldı. Karşılaşmada uzun süre forma giyen futbolcular, rejenerasyon kapsamında takımdan ayrı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Karşılaşmada az süre alan oyuncuların saha programı ise ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın devamında dar alan oyunları ve sprint çalışması gerçekleştirildi. Günün programı kaleli oyunla tamamlandı.

Öte yandan, Çorum FK'da forma giyen Ylber Ramadani'nin Arnavutluk A Milli Takımı, Ermin Mahmic'in Bosna Hersek A Milli Takımı, Andrei Borza'nın ise Romanya A Milli Takımı kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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