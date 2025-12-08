Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 2 Pendikspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK, evinde Pendikspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Yusuf Erdoğan ve Emeka Eze'den geldi.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Oğuz Gürbulak'ın pasında Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ağlara gönderirken yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da incelenen golü hakem Alper Akarsu geçerli saydı. 1-0
42. dakikada Joseph Attamah gönderdiği ara pasıyla topu Emeka Eze'ye ulaştırdı. Eze, kale alanının bir kaç adım gerisinden topu ağlara gönderdi. 2-0
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Pekmezci, Oğuzhan Yazır
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Braian Samudio, Cemali Sertel, Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk.64), Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Emeka Eze (Oğulcan Çağlayan dk.75)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Emin Sapancı, Danijel Aleksic, Semih Akyıldız, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Thuram Rogerio dk. 28), Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Nuno Sequeira (Furkan Mehmet Doğan dk.46), Hüseyin Maldar, Dorde Denic (Görkem Bitin dk.72), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Mallik Wilks, Scott Clarke Harris
Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Ahmet Karademir, Hamza Yiğit Akman, Enis Safin, Tarık Tekdal, Ozan Demirbağ.
Teknik Sorumlu: Metin İlhan
Goller: Yusuf Erdoğan (dk.16), Emeka Eze (dk.42) (Çorum FK)
Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak (Çorum FK), Yiğit Fidan, Dorde Denic, Nuno Sequeira (Pendikspor) - ÇORUM