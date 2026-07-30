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Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

Çorum FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
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Çorum FK, Bolu’da 20 Temmuz’da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Çorum FK, Bolu'da 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, 20 Temmuz'da başladığı ikinci etap çalışmalarını Bolu'da tamamladı. Kamp süresince kondisyon, ve taktik çalışmaları yapan Çorum FK, 3 hazırlık maçı oynadı.

Çorum FK'nın, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ve Arnavutluk Süper Lig takımı KF Tirana ile yaptığı hazırlık maçları golsüz sona erdi. Çorum temsilcisi, dün Trendyol 1. Lig takımlarından Iğdırspor ile oynadığı hazırlık müsabakasını ise 3-1 kaybetti.

Kırmızı-siyahlı ekip, 1-6 Ağustos tarihlerinde yeniden Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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