Çorum FK, gurbetçi futbolcu Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Ankaragücü'nden ayrılan 27 yaşındaki sağ bek Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Hüseyin Bulut'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Almanya doğumlu gurbetçi oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
Kaynak: AA / Kemal Ceylan