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Çorum FK, Hrvoje Smolcic'i transfer etti

Çorum FK, Hrvoje Smolcic'i transfer etti
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Çorum FK, geçen sezon Kocaelispor'da kiralık oynayan stoper Hrvoje Smolcic'i Eintracht Frankfurt'tan transfer etti. Oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum FK, geçen yıl Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen Hrvoje Smolcic'i renklerine bağladı.

Çorum FK, yaptığı 10 transferleri bugün her saat başı yaptığı açıklamayla duyurmaya devam ediyor. Çorum FK'den yapılan 5. transfer açıklamasında, geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen stoper Hrvoje Smolcic'in Eintracht Frankfurt'tan transfer edildiği açıklandı.

Oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığının belirtildiği açıklamada, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hrvoje Smoli'e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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