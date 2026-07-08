Çorum FK, Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti
Çorum FK, 25 yaşındaki ön libero oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Çorum FK, ön libero oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti.
Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile anlaşma sağlanarak 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Emre Yeşilyurt'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı