Çorum FK, Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti

Çorum FK, ön libero oyuncusu Hasan Emre Yeşilyurt'u transfer etti.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile anlaşma sağlanarak 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hasan Emre Yeşilyurt'a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı