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Çorum FK, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt'u kadrosuna kattı

Çorum FK, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt'u kadrosuna kattı
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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Sarıyer'den ayrılan 25 yaşındaki ön libero Hasan Emre Yeşilyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, ön libero Hasan Emre Yeşilyurt'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Hasan Emre Yeşilyurt ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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