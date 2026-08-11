Çorum FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, ligin ilk haftasında 14 Ağustos Cuma günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki idmanda ısınmanın ardından dar alan oyun ve taktik çalışmaları yapıldı, iki kaleli oyunla tamamlandı.
Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, ligin ilk haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takım tesislerinde gerçekleştirilen antreman, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı ekip, ısınmanın ardından dar alan oyun çalışması yaptı. Taktik çalışmayla devam eden idman, iki kaleli oyunla sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı