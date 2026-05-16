Arca Çorum FK-Sipay Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, taraftarlara kupa sözü verirken, Bodrum cephesi stadyumda yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Sipay Bodrum FK'yi 2-0 yenerek finale yükselen Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, "Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada çok fazla pozisyona girdiklerini anlattı.

Golü geç bulduklarına işaret eden Uçar, "Arda mükemmel bir gol attı. Beraberliği yakalattı. Sonra uzatma dakikalarında Samudio sahneye çıktı ve 2-0 ile turu geçtik. Ama bir şey kazanmadık. Çorum tarafları, Çorum şehri her şeyin en güzelini hak ediyor. İnşallah finalde onlara kupayı vereceğiz." dedi.

Finaldeki rakipleri Esenler Erokspor'un play-off turunda hiç maç oynamadığını vurgulayan Uçar, "Play-off oynayarak finale gelmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Zaten bir haftalık süre var. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde hazırlanacağız. Esenler Erokspor iyi kadrodan kurulmuş bir takım ancak biz kendi oyunumuzu oynadığımız zaman bizi kimsenin yenemeyeceğini biliyoruz. Yeter ki futbolcuların o gün sadece istekli ve arzulu olsunlar." ifadelerini kullandı.

Sipay Bodrum FK cephesi

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Sefer Yılmaz ise çok üzüntülü olduklarını söyledi.

Çorum'a tur atlamak için geldiklerini anlatan Yılmaz, "Çok üzüntülüyüz. İçeride bizim futbolcu arkadaşlarımız bu üzüntüyü yaşıyor. Bugün buraya finale çıkmak için gelmiştik. İlk maçta, çok iyi oynadığımız bir maçta daha farklı skorla gelebilseydik çok daha değişik şeyler olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Stadyum atmosferinden de bahseden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maçtan önce başlayan olaylar sahada da devam etti. Otobüsümüzün camları kırıldı. Her türlü şiddete maruz kaldık. Tabi hakemler de bu olayların etkisinde kaldı, biraz sindiler. Yani bugün Çorum halkı maça iyi hazırlanmış. Sadece takımı değil, bütün seyircisiyle, şiddet olaylarıyla. Maalesef kötü şeyler. Biz sezon başından beri sadece futbol oynamaya çalışıyoruz. Bodrum'a gelen bütün takımlara en güzel misafirperverliğimizi gösterdik. Ama maalesef bugün burada bunu göremedik. O yüzden üzgünüz. Yoksa tabii ki Çorumspor iyi takım. Belki de finalde galip gelip Süper Lig'e de çıkabilir, ama bu şeyler üzücü yani futbol adına bugün maalesef çok kötü olaylar yaşandı."

Kaynak: AA / İlyas Gün
