Çorum FK Fatih Karagümrük ile berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde açıklandı.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK evinde Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Geraldo'nun pasında ceza sahası içinde Thomas'ın plase vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
56. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Eren'in pasında penaltı noktası üzerinde Mehdi'nin yerden sert vuruşunda El Hadji topu çizgi üzerinden çıkardı.
56. dakikada sol kanattan Camacho'nun ortasında Wesley altıpas içinde topu filelere gönderdi. 1-1
61. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Geraldo'nun şutunda kaleci Emre gole izin vermedi.
69. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Wesley meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
79. dakikada Eren'nin ortasında ceza sahası içinde Geraldonu kafayla topu ağlara yolladı. 2-2
Hakemler: Gürcan Hasova, Nurettin Dinçer Demir, Haydar Avcı,
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loıck Landre, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Sonko dk. 85), Thomas Verheydt, Mehdi Boudjemaa (Daniel dk. 70), Kerem Kalafat, Geraldo, Erkan Karakaş, Eren Karadağ (Kadir dk. 85)
Yedekler: Mahmut Eren, Ahmethan Köse, Mustafa Emre, Erhan, Berkay, Berjcan, Atila
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Yiğit Efe Demir, Camacho (Ahmet Tarık dk. 83), Adnan Uğur (Ömer Faruk dk. 83), Dovedan, Tresor, Ahmet Sivri (Çağlayan Kurukalıp dk. 90+4), Paoletti, Emir Tintiş, Baran Demiroğlu (Wesley dk. 53 )
Yedekler: Furkan Bekleviç, Taha Ülvan, Hakan Eren Atabey, Adnan Efe Durmuşoğlu, Muhammed Burak Arıkan, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Atilay Canel
Goller: Thomas Weerdet (dk. 8), Geraldo (dk. 79) (Çorum FK), Wesley (dk. 56 ve 69) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Zargo Toure, Ferhat Yazgan (Çorum FK), Emir Tinti, Wesley (Fatih Karagümrük) - ÇORUM