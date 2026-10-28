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Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü

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Çorum FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürdü. Isınmayla başlayan antrenmanda rondo ve pas çalışmaları yapıldı; esneklik ve kuvvet egzersizlerinin ardından geniş alan oyunuyla tempo çalışıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızılı-siyahlılar, daha sonra 5'e 2 rondo çalışmasına geçerek topa sahip olma ve pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Antrenmanın devamında pas uygulamalarına yer verildi. Bu bölümde topun dolaşımı ve pas temposuna yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Esneklik ve mobilite uygulamalarına yer verilen idman, salonda genel kuvvete yönelik egzersizler yapıldı.

Günün son bölümünde geniş alan oyun çalışması yapıldı. Bu bölümde oyun temposu ve takım halinde hareket etme üzerine çalışıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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