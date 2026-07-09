Çorum FK, Emeka Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekibi Çorum FK, 32 yaşındaki stoper Joseph Attamah ve 29 yaşındaki santrfor Emeka Eze'nin sözleşmelerini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kulüp, 1. Lig şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculara teşekkür etti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Emeka Eze ve Joseph Attamah ile yollarını ayırdı.
Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki stoper Attamah ve 29 yaşındaki santrfor Eze'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, 1. Lig şampiyonluğuna katkı veren iki oyuncuya emeklerinden dolayı teşekkür edildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı