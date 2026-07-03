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Çorum FK'de Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak ile yollar ayrıldı

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Trendyol Süper Lig ekibi Arca Çorum FK, kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Ahmet Said Kıvanç ve orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet Said Kıvanç ve Oğuz Gürbulak'ın sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Futbolculara Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladıkları katkı için teşekkür edilerek, yeni kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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