Çorum FK, Coşkun Diniyev ile Sözleşmesini Feshetti

Çorum FK, Coşkun Diniyev ile Sözleşmesini Feshetti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero oyuncusu Coşkun Diniyev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Diniyev, 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde takıma katılmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, ön libero oyuncusu Coşkun Diniyev ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çorum FK'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcu Coşkun Diniyev'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Çoşqun Diniyev ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çorum FK'ye 2024-2025 sezonu ara transfer döneminde katılan 29 yaşındaki ön libero oyuncusu, çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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