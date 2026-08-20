Haberler

Çorum FK, Burak Çoban ile Yollarını Ayırdı

Çorum FK, Burak Çoban ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Trendyol ekiplerinden Çorum FK, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Burak Çoban ile kulüp arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
Ronaldinho, 46 yaşında futbola geri döndü

Futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar

Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"