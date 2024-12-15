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Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler Maçı 1-1 Beraberlikle Tamamlandı

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler Maçı 1-1 Beraberlikle Tamamlandı
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Trendyol 1. Lig 16. haftasında Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçta Çorum FK'nın golünü Ferhat Yazgan atarken, Amed'in beraberlik golü Zargo Toure'den geldi. Burak Süleyman ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trendyol 1. Lig 16. haftasında Çorum FK evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada topla buluşan Atakan Akkaynak'ın vuruşunda meşin yuvarlak kale üzerinden dışarı çıktı.

20. dakikada Burak Süleyman'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde buluşan Kadir Seven'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen Ferhat Yazgan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Assombalonga'nın ceza sahası içinde pasında Zargo Toure meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

Hakemler: Butuhan Kolak, Hasan Erdoğan, Mehmet Gülle

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Thomas Jacco Verheydt (Kabongo Kasongo dk. 77), Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 88), Kerem Kalafat, Kadir Seven, Paulo Bartolomeu (Amar Catic dk. 88), Erkan Kaş, Burak Süleyman (Eren Karadağ dk. 84)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Suat Kaya, Ahmethan Köse, Mehmet Tayfun Dingil, Ozan Sol, Atila Turan

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu (Kristijan Lovric dk. 71), Mehmet Murat Uçar, Bruno Lourenço (Doğancan Davas dk. 90+5), Adama Traore, Assombalonga (Yakal Taylan dk. 80), Uğur Adem Gezer, Max Alpin Gradel, Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Sinan Kurt dk. 46)

Yedekler: Veysel Sapan, Mehmet Yeşil, Batuhan Tur, Alberk Koç, Nicolas Julio Nkoulou Ndoubena, Oktay Aydın

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Ferhat Yazgan (dk. 68) (Çorum FK), Zargo Toure (dk. 74 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Burak Süleyman (dk. 90)

Sarı kartlar: Kadir Seven, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Bruno Lourenço, Yılmaz Ceylan, Traore, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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