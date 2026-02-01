TFF 3. Lig: Çorluspor 1947: 4 Polatlı 1926: 0

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta maçında Çorluspor 1947, konuk ettiği Ankara ekibi Polatlı 1926 takımını 4-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Çorlu General Basri Saran Stadyumunda oynanan ve Mustafa Hakan Belder, Selim Göksu ve Hakan Furkan Tiraki hakem üçlüsünün görev aldığı karşılaşmaya taraftarının da desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi sarı-kırmızılılar soğuk hava, zaman zaman şiddetini arttıran rüzgar ve yoğun yağmur altına oynanan müsabakayı baştan sona üstün götüren taraf oldu.

35. dakikada Mohamed Khalil ve 45. dakikada Hasan Gündoğdu'nun kaydettiği gollerle soyunma odasına 2-0 üstün giden sarı-kırmızılılar 69. dakikada Ferit Özler, 83. dakikada ise Koray Yağcı'nın golleri ile müsabakadan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu ve 19 maç sonunda topladığı 37 puanla liderin sadece 1 puan uzağında 3. sıraya yerleşti.

Çorluspor 1947 gelecek hafta deplasmanda Ankara temsilcisi Etimesgut takımı ile karşı karşıya gelecek. - TEKİRDAĞ