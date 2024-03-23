Corendon Alanyasporlu futbolcular imza gününde taraftarlarla buluştu
Corendon Alanyasporlu futbolcular Efecan Karaca ve Novais, imza günü etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.
Alanya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki Alanyaspor mağazasında düzenlenen etkinliğe çok sayıda turuncu yeşilli taraftar katıldı.
Etkinlikte, takım kaptanı Efecan Karaca ve Portekizli futbolcu Novais, taraftarlarla fotoğraf çektirip, forma ve çeşitli ürünleri imzaladı.
Taraftarlar, futbolcuları görmek ve forma imzalatmak için mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.