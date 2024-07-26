Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Topuk Yaylası'nda çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde taktik çalışmalarına ağırlık veren takım, yoğun sis altında akşam antrenmanını gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çift antrenman yapan turuncu-yeşilli ekip, ağırlıklı olarak taktik çalıştı.
Akşam antrenmanını yoğun sis altında gerçekleştiren Akdeniz temsilcisi, çalışmalarına yarın sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla devam edecek.