Corendon Alanyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira önderliğinde yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Samsunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor