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Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor Maçında İlk Yarıyı Alanyaspor Önde Tamamladı

Corendon Alanyaspor - Reeder Samsunspor Maçında İlk Yarıyı Alanyaspor Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Yusu Özdemir'in 9. dakikada attığı golle ev sahibi ekip avantaj sağladı.

Stat: Gain Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova, Vilhena, Hwang

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Bola, Tait, Dimata, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Gol: Dk. 9 Yusuf Özdemir (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Yunus Emre Çift (Reeder Samsunspor ), Dk. 42 Hwang, Dk. 45+1 Vilhena (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Reeder Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

9. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortaladığı topa arka direkte gelişine vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in pasıyla savunmanın arkasına kaçan Hwang, kaleci ile karşı karşıya geleceği esnada Samsunsporlu Bola topu kayarak uzaklaştırdı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Vilhena'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Zeki Yavru'nun uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

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Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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