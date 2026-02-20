Alanyaspor, Başahşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın evinde RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları ile gerçekleşti.
Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas uygulamalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir, yarın saat 16.00'da Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt