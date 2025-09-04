Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas organizasyonları çalıştı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.
Antrenman, üçlü turnuva maçıyla tamamlandı.
Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor