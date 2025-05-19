Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yapan futbolcular, Beşiktaş maçı sonrası yenileme çalışması yaptı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda 25 Mayıs Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda Beşiktaş maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise top kapma, pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
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