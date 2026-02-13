Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde pas organizasyonları ve taktik çalışmaları ile sona erdi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas organizasyonlarıyla devam ederken, idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.
Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
