Alanyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde pas organizasyonları ve taktik çalışmaları ile sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, pas organizasyonlarıyla devam ederken, idman, taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
