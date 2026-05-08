Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve taktiksel varyasyonlarla gerçekleştirildi. Maç, yarın saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlarla sona erdi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Corendon Alanyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.
Corendon Alanyaspor'da Ümit Akdağ, Nuno Lima, Maestro ve Ruan, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.???????