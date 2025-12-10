Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. - ANTALYA
