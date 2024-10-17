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Corendon Alanyaspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini, sakat oyuncularına rağmen ekibine güvendiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Corendom Alanyaspor maç hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulübün merkez yerleşkesinde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından koordinasyon çalışması yapan Alanyasporlu oyuncular son olarak taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fatih Tekke, "Zorlu bir müsabaka bizi bekliyor, sakat oyucularımız var ama ben ve ekibim oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. İlk hedeflerinin ise ligde kalmak olduğunu aktaran Tekke, oyuncularının milli maç arası çok iyi çalıştıklarını ve Kasımpaşa maçında iyi mücadele edecekleri dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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