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Corendon Alanyaspor - Göztepe Maçı İlk Yarı Sonucu

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasındaki maçın ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçta yaşanan önemli dakikalar da detaylı bir şekilde aktarıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in vurduğu kafa vuruşu auta çıktı.

45. dakikada sol kanattan Djalma'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Heliton ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Rony Lopes, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lima, Serdar Dursun, Janvier, Fatih Aksoy, Buluthan Bulut, Bera Çeken, İsmail Zehir, Juan Christian Pereira Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Mateusz Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma, Tijanic (Doğan Erdoğan dk. 20) Solet, Dennis, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Yedekler: Taha Altıkardeş, Matsuki, Ahmed Ildız, Juan, İsmail Köybaşı, Ekrem Kılıçarslan, Bokele, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Heliton (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Tijanic, Solet, Koray Günter (Göztepe), Efecan Karaca (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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