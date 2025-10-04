Haberler

Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hagi'nin kaydettiği gol, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlattı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, ???????Abdurrahim Dursun, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Onyekuru, Niang

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta, İbrahim Kaya, Maestro, Hagi, Mounie

Gol: Dk. 14 Hagi (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson ( Gençlerbirliği )

14. dakikada konuk ekip Corendon Alanyaspor öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.

25. dakikada Pereira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

35. dakikada Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
