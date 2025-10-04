Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Hagi'nin kaydettiği gol, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlattı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener
Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, ???????Abdurrahim Dursun, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Onyekuru, Niang
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta, İbrahim Kaya, Maestro, Hagi, Mounie
Gol: Dk. 14 Hagi (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson ( Gençlerbirliği )
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
14. dakikada konuk ekip Corendon Alanyaspor öne geçti. Zuzek'in, İbrahim Kaya'ya yaptığı müdahale sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına Ianis Hagi geldi. Kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı frikikte topu sağ üst köşeden ağlara gönderen Hagi, babası Gheorghe Hagi'yi hatırlatan bir gol attı.
25. dakikada Pereira'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.
35. dakikada Niang'ın ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.