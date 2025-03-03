Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Ümit Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Silivri Cezaevi'nden ilk fotoğrafı

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Dün Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimindeki antrenmanda Rizespor müsabakasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasının ardından dar alanda oyun ile idmanı tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şov yapmaya devam ediyor! Attığı golü görmeniz lazım
img

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
img

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim

Erdoğan'ın başdanışmanı: Ben bu göreve hak ederek gelmedim
Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor

Yeni düzenleme sektörü felç etti: ATM sayısı giderek azalıyor
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.