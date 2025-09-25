Corendon Alanyaspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştiren antrenmanda, sakat oyuncular Ümit Akdağ ve Buluthan Bulut'un forma giyemeyeceği açıklandı.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Sakatlık yaşayan Ümit Akdağ ve Buluthan Bulut, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor