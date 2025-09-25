Haberler

Corendon Alanyaspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştiren antrenmanda, sakat oyuncular Ümit Akdağ ve Buluthan Bulut'un forma giyemeyeceği açıklandı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Sakatlık yaşayan Ümit Akdağ ve Buluthan Bulut, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
