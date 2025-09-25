Corendon Alanyaspor Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Sakatlık yaşayan Ümit Akdağ ve Buluthan Bulut, Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek. - ANTALYA