Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmanın ardından dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.

Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Cengiz Aydoğan Fatih Tekke Galatasaray Futbol Güncel 6 Ekim Pazar Spor

Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu

İran, İsrail'i füzelerle vurdu

 Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu 'İran bedelini ödeyecek' dedi

Açıklamalar peş peşe geliyor! Netanyahu: İran bedelini ödeyecek

 İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü

İran'ın İsrail'e attığı füzeler bir şehrimizden görüldü
İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, nereden izlenir? İnternette sorun mu var, İnternet neden yavaş? 2 Ekim Çarşamba İnternet çöktü mü? Konya deprem mi oldu? 2 Ekim Çarşamba Konya Selçuk deprem şiddeti kaç? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Çankaya, Sincan, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İran askeri gücü ne, İran ordusu güçlü mü, dünyada kaçıncı sırada? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Osmangazi, Mudanya, Mustafakemalpaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Buca, Bayraklı, Çiğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi 2-3 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Ekim Yunusemre, Akhisar, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef alinazik tarifi! En güzel alinazik tarifi! Alinazik tarifi nasıl yapılır? Alinazik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });