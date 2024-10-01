Corendon Alanyaspor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Corendon Alanyaspor, 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma hareketleri ve taktik çalışmayla gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmanın ardından dar alanda taktik çalışmayla sona erdi.
Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.