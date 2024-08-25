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Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı ve taktik çalışma ile idmanı tamamladı. Maç, 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Corendon Alanyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptı.

Akdeniz ekibi, taktik çalışma ile idmanı tamamladı.

Alanyaspor, Fenerbahçe ile 30 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Ülker Stadı Fatih Tekke Fenerbahçe Spor Spor Güncel Haberler

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