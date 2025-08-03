Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları, pas ve taktik idmanla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verdi.

Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve ardından taktik idmanla tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
Sular çekildi, Sünnet Gölü kuruma noktasına geldi

Doğal güzelliği ile meşhur göl kuruma noktasına geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.