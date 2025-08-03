Corendon Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmaları, pas ve taktik idmanla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonun ilk haftasında 9 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira, yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Fenerbahçe maçı hazırlıklarına start verdi.
Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas ve ardından taktik idmanla tamamlandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor