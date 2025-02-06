Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

12 ilimizde eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

Erdoğan'dan Ziraat Bankası Müdürü'ne: Ben verdim deme devlet verdi de
Santorini'de depremler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Binlerce kişinin kaçışı sonrası OHAL ilanı
Gıda sahtekarlığında Adana zirveyi kaptırdı

İşte gıdalarda en çok hile yapan şehir

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 Mağlup Etti

Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 4-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Alanyaspor'un gollerini Arda Usluoğlu, Bera Çeken ve Hadergjonaj penaltıdan kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sağ kanattan Arda'nın ortasında ceza sahası içinde Tarık sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası içerinde Juan, yerde kalınca hakem Burak Olcar hakemi penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 4-1

80. dakikada Janvier'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arda'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.

Hakemler: Burak Olcar, Emir Eray Eyisoy, Salih Burak Demirel

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Aliti (Richard dk. 62), Nejdet Nezir Bilin, Fatih Aksoy (Lima dk. 46), Bera Çeken (Hadergjonaj dk. 62), Makouta (Efecan Karaca dk. 62), Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Augusto (Hüseyin Şen dk. 82) Arda Usluoğlu

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Cordova, Hwang, Balkovec, Ömer Karslıoğlu

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin (Furkan Akyüz dk. 82), Muhammed Mert (Tuğbey Akgün dk. 77), Berkay Dabanlı, Anıl Yiğit Çınar, Emir Tintiş, Barış Kalayci, Ömer Faruk Gümüş (Ulaş Oktay Yıldız dk. 46), Arda İbrahim Akgün (Yiğit Can Korkmaz dk. 78), Tarık Buğra Kalpaklı, Tarık Tuğyan (Emirhan Parmaksız dk. 46), Ahmet Sivri

Yedekler: Furkan Akyüz, Kerem Yusuf Sirkeci, Muhammed Iyyad Kadıoğlu, Emirhan Parmaksız, Yiğit Sert, Kerem Özmen

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Arda Usluoğlu (dk. 7), Bera Çeken (dk. 26), Anıl Yiğit Çınar (dk. 24 k.k), Hadergjonaj (dk. 67 pen.) (Alanyaspor), Barış Kalaycı (dk.40) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Lima (Alanyaspor) Anıl Yiğit Çınar, Emre Bilgin (Fatih Karagümrük) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

Kendisine otizm teşhisi konduğunu açıkladı
img

Yapay zeka sayesinde trafik cezasından kurtuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Süper Lig ekibinin başını yakan maç! 2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.