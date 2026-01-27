Alanyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor