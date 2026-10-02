Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Pereira yönetiminde sürdürdü

Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını Pereira yönetiminde sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda pas, koordinasyon ve dar alan çalışmaları yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Corendon Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas ve koordinasyon çalışması yapan turuncu-yeşilli ekip, dar alan oyunuyla antrenmanı tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanlarla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı