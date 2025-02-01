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Corendon Alanyaspor, Enes Keskin ile Sözleşme İmzaladı

Corendon Alanyaspor, Enes Keskin ile Sözleşme İmzaladı
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Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde Pendikspor'dan Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon Pendikspor'da 18 maçta görev alan 23 yaşındaki futbolcu, orta saha kadrosunu güçlendirecek.

Corendon Alanyaspor, Pendikspor'da forma giyen 23 yaşındaki Enes Keskin'i renklerine bağladı.

Corendon Alanyaspor, 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek adına Pendikspor'da forma giyen Enes Keskin ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezon Pendikspor'da 18 kez forma şansı bulan Enes Keskin, 9 kez ilk 11'de görev aldı. Enes Keskin, Pendikspor'un dışında Iğdır FK, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Diyarbekirspor formaları da giydi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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