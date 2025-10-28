Corendon Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde ısınma ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın deplasmanda Bursa Yıldırımspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor