Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Gaziantep FK maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor. Beşiktaş maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA