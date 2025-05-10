Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinde karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Gaziantep FK maçında 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Alanyaspor. Beşiktaş maçı hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenman ile devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.