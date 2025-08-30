Corendon Alanyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maça yönelik son hazırlıklarını tamamladı. İdman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleşti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile yarın evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas oyununun ardından taktik çalışmayla tamamlandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor